Всемирный банк (ВБ) назвал пять рисков для экономики РФ. Согласно прогнозу международной финансовой организации, сделанному в очередном докладе об экономике России, важными внутренними и внешними проблемами для РФ в 2019 году остаются: возможное расширение ограничительного списка; резкое падение цен на нефть; ухудшение настроений на финансовых рынках развивающихся стран и осложнение условий мировой торговли; слишком быстрый рост розничного кредитования и недостаточно эффективная реализация нацпроектов.

Если какие-то из этих факторов получат развитие не только на бумаге, но и в реальности, то рост ВВП в текущем году может даже не достигнуть 1,2%, считает ВБ.