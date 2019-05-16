Певица Наташа Королева и ее супруг Тарзан продолжают отдыхать на побережье США в Майами и радовать поклонников фотографиями и видео курортного времяпрепровождения.

Многие согласятся, что в отпуске хочется быть самим собой. Вот и звездная пара решила не фотошопить и не выбирать выгодный ракурс, а стать, так сказать, ближе к людям. Накануне Тарзан опубликовал фото, где они с Натальей встретились со своим давним другом, живущим в США. На ней 45-летняя «русалка российской эстрады» — в ярком зеленом платье и без макияжа.

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«Отличная живая фотография, живые люди, ближе к народу! К чему пафос. Молодцы!»

«Красава, всегда естественная, самая красивая, крепкая семья», — написали фоловеры.

Однако не всем такая откровенность пришлась по вкусу. Многие набросились на Наталью с критикой.

«С бабушкой сфоткался?»

«Скоро дочка будет выглядеть как мама Люда один в один».

«Колхозница. Ей только на бахче арбузы собирать».

Instagram @tarzan___official

Но были и те, кто подошел к этому вопросу более деликатно и философски, похвалив Королеву за то, что всегда «приятно смотреть, как человек готов к будущей старости с большим достоинством».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, где Наташа Королева вместе с Тарзаном устроили в Майами эротический танец «дикой тигрицы».