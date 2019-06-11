С актером Александром Кузнецовым простятся в московском Доме кино

Церемония прощания с российским актером Александром Кузнецовым пройдет в московском Доме кино во вторник, 11 июня. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов.

Чтобы проводить звезду советского кинематографа в последний путь, близкие и поклонники Кузнецова соберутся в 11:00 в зале Дома кино. Отпевание артиста пройдет в 13:30 в Новодевичьем монастыре. После этого актера похоронят в столице на Хованском кладбище.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Кузнецов, получивший известность после роли в фильме «Джек Восьмеркин — «американец», скончался на 60-м году жизни. Об этом стало известно от Ирины Виторган, супруги Эммануила Виторгана.