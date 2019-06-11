«Спаситель мира» обнаружен на яхте наследного принца Саудовской Аравии

Найдена самая дорогая картина в истории человечества, которая пропала два месяца назад. Авторитетное издание об искусстве Artnet утверждает, что шедевр Леонардо да Винчи «Спаситель мира» находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда ибн Салмана.

По данным источников, картина будет находиться на яхте «Серена», которая кстати, также самая дорогая на планете, до тех пор, пока власти страны не построят культурный центр в провинции Эль-Мадина. Ранее полотно находилось в коллекции у российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, но он продал ее с аукциона год назад за рекордные 450 миллионов долларов. Покупатель пожелал остаться анонимным, однако позже шедевр собирались высталять в Лувре Абу-ДАби. Спустя какое-то время сотрудники музея признались, что не знают, где находится картина Да Винчи.

К слову, некоторые искусствоведы сомневаются в ее подлинности. Они считают «Спасителя мира» работой одного из учеников итальняского художникаtv.ru .

Ранее 5-tv.ru сообщал, что картина Петрова-Водкина ушла с молотка в Лондоне за 11,7 миллионов долларов.