Роспотребнадзор хочет запретить уничтожение пригодных к употреблению продуктов

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Ведомство намерено также использовать пищевые отходы для нужд биоэнергетики.

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Фото, видео: РИА Новости / © Виталий Белоусов, Гердо Владимир, globallookpress.com

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Роспотребнадзор выступил с инициативой запретить уничтожение и захоронение продуктов питания, пишут «Известия». Речь идет о санкционных продуктах, которые изымают сотрудники таможни при попытке нелегального ввоза в страну. Если предложения ведомства будут приняты, им найдут другое, более полезное применение.

В рамках специального заседания Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), Роспотребнадзор также предложил определить порядок использования невостребованных продуктов и пищевых отходов. Представители ведомства предлагают использовать их в биоэнергетике. Специальное заседание СПЧ РФ с участием Роспотребнадзора 11 июня было посвящено нацпроекту «Экология»

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Указ президента об ограничении ввоза в Россию санкционных продуктов вступил силу в августе 2014 года. Через год было принято решение уничтожать такую продукцию.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какие товары «Роскачество» проверит в 2019 году.

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