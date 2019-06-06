Глава Роскачества рассказал, какие товары проверят в 2019 году

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал о товарах народного потребления, которые ведомство проверит до конца 2019 года в беседе с корреспондентами МИЦ «Известия» на площадках ПМЭФ-2019 в Санкт-Петербурге.

В этом году испытания коснутся продуктов так называемого «правильного питания», которые в последнее время становятся все популярнее среди россиян: мюсли, цельнозерновой хлеб. В начале учебного года Роскачество также проинспектирует школьную форму, детскую и спортивную одежду.

Максим Протасов отметил, что отдельно будут исследована бытовая техника — стиральные и посудомоечные машины. Кроме того, на качество проверят цифровые услуги — мобильные приложения служб такси, приложения торговых сетей и антивирусы.

Отдельно Протасов остановился на опережающих стандартах Роскачества. Они, в первую очередь должны повышать потребительское качество, однако и для производителя в них есть свои плюсы.

«Если производитель выпустит товар или продукт соответствующий этому опережающему стандарту, то получит российский знак качества и получит поддержку в продвижении своего товара и на внутреннем и на внешнем рынке…но мы смотрим, чтобы и не перекрутить эти требования, для того чтобы действительно промышленность могла его произвести, и не сделать так, чтобы промышленность затормозилась в своем развитии», — рассказывает максим Протасов.

Глава Роскачества назвал отмену устаревших ГОСТов позитивным моментом, поскольку некоторые стандарты качества уже утратили свою актуальность. Вместе с тем Роскачество вводит опережающие стандарты в некоторых отраслях, чтобы производители совершенствовали свой продукт, добавил Протасов.

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