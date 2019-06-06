Глава Роскачества рассказал, какие товары проверят в 2019 году

, 22:19 Эксклюзивное интервью 29

Руководитель российской системы мониторинга качества Максим Протасов ответил на вопросы 5-tv.ru в рамках ПМЭФ-2019.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, Пятый канал

Тема:
ПМЭФ-2019 31

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал о товарах народного потребления, которые ведомство проверит до конца 2019 года в беседе с корреспондентами МИЦ «Известия» на площадках ПМЭФ-2019 в Санкт-Петербурге.

В этом году испытания коснутся продуктов так называемого «правильного питания», которые в последнее время становятся все популярнее среди россиян: мюсли, цельнозерновой хлеб. В начале учебного года Роскачество также проинспектирует школьную форму, детскую и спортивную одежду.

Максим Протасов отметил, что отдельно будут исследована бытовая техника — стиральные и посудомоечные машины. Кроме того, на качество проверят цифровые услуги — мобильные приложения служб такси, приложения торговых сетей и антивирусы.

Отдельно Протасов остановился на опережающих стандартах Роскачества. Они, в первую очередь должны повышать потребительское качество, однако и для производителя в них есть свои плюсы.

«Если производитель выпустит товар или продукт соответствующий этому опережающему стандарту, то получит российский знак качества и получит поддержку в продвижении своего товара и на внутреннем и на внешнем рынке…но мы смотрим, чтобы и не перекрутить эти требования, для того чтобы действительно промышленность могла его произвести, и не сделать так, чтобы промышленность затормозилась в своем развитии», — рассказывает максим Протасов.

Глава Роскачества назвал отмену устаревших ГОСТов позитивным моментом, поскольку некоторые стандарты качества уже утратили свою актуальность. Вместе с тем Роскачество вводит опережающие стандарты в некоторых отраслях, чтобы производители совершенствовали свой продукт, добавил Протасов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об экспресс-тесте на качество бензина.

Тема:
ПМЭФ-2019 31
6 июн
Президент Курчатовского института обозначил новую стратегию развития науки
6 июн
«Знать страну и своих героев»: Роман Троценко о новых наименованиях аэропортов
6 июн
Деньги, красота, умные технологии: Первый день ПМЭФ-2019 в Петербурге
6 июн
Глава РКН Жаров рассказал о защищенном интернете и блокировке Telegram
6 июн
Ленобласть в ходе ПМЭФ подпишет соглашений на рекордные 921,5 миллиарда рублей
6 июн
«Дальше так нельзя»: Кобылкин о задержании иркутского министра лесного комплекса
6 июн
Глава Петербурга: Северная столица становится драйвером российской экономики
6 июн
Сумму материнского капитала в России увеличат до 470 тысяч рублей
6 июн
«Огненный змий в бутылке»: Путин об угрозе глобального конфликта
6 июн
В Петербурге открыли выставку художественных работ искусственного интеллекта

Читайте также

+26° Днём +27°
Ночью +17°
65.23
0.11 73.27
-0.10
Гороскоп на 6 июня: Водолеи, впереди ждут деньги!

Последние новости

22:19
Глава Роскачества рассказал, какие товары проверят в 2019 году
21:43
Видео: на Эвересте решили прибраться
21:23
Ирина Шейк и Брэдли Купер поставили отношения на паузу
21:06
6 июня — День русского языка
20:54
Президент Курчатовского института обозначил новую стратегию развития науки
20:37
«Сережа может ответить, если ему предъявят претензии»: Бекмамбетов о клипе «Иисус»
20:29
«Мы в тебя верим»: Друзья вспомнили шутки Бари Алибасова в его день рождения
20:20
«Знать страну и своих героев»: Роман Троценко о новых наименованиях аэропортов
20:09
«Поставили капельницы»: Панкратов-Черный рассказал о своем самочувствии
19:47
Деньги, красота, умные технологии: Первый день ПМЭФ-2019 в Петербурге
19:33
Глава РКН Жаров рассказал о защищенном интернете и блокировке Telegram
19:24
Мария Кожевникова стремительно теряет вес
19:15
Пользователи в ОК увидят прямую трансляцию отборочных матчей сборной РФ по футболу
19:04
Ленобласть в ходе ПМЭФ подпишет соглашений на рекордные 921,5 миллиарда рублей
18:52
Папа римский изменит текст молитвы «Отче наш»
18:41
«Дальше так нельзя»: Кобылкин о задержании иркутского министра лесного комплекса
18:29
Марина Александрова рассказала о пополнении в семье
18:19
В Крыму украинца осудили за шпионаж в пользу СБУ
18:12
«Все может случиться»: Дженнифер Энистон о перезапуске «Друзей»
18:04
Глава Петербурга: Северная столица становится драйвером российской экономики

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

«Алые паруса-2019». Аккредитация СМИ

4 июня начался приём заявок от средств массовой информации, желающих осветить праздник «Алые паруса», который пройдет в ночь с 23 на 24 июня 2019 года.

5-tv.ru

Пресса о компании

«Ассоль уже ждёт своего Грея!»: петербуржцы делятся фото брига с алыми парусами

Петербуржцы уже не раз замечали, как бриг с алыми парусами проходит по Неве. В очередной раз он вышел 6 июня. Горожане фотографируют бриг и делятся фото в социальных сетях.

5-tv.ru

Реклама