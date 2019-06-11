«Сойду за умную»: Афиса Чехова решила промолчать под фото в нижнем белье

Анфиса Чехова порадовала своих подписчиков не только роскошной фигурой, но и отменной самоиронией. Телеведущая выложила на своей странице в Instagram фотографию в нижнем белье и сопроводила ее шутливым текстом.

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На снимке Чехова позирует в зеленом комплекте с бежевым узором. Анфиса стоит у проема в восточном стиле, одной рукой оперевшись о стену, а другой придерживая голову.

«Хотела написать что-то философское под этим фото. Но какая, к черту, философия, когда на тебе белье? Я просто многозначительно промолчу, сойду за умную и порадую мои 29% мужской аудитории», — пошутила звезда в описании кадра.

Instagram @achekhova

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Судя по всему, мужская часть аудитории действительно порадовалась решению Анфисы — за час фотография набрала почти 25 тысяч лайков и несколько сотен восторженных комментариев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анфиса Чехова раскритиковала любителей неумеренной «пластики».