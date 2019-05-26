Аниса Чехова ведет неравный бой против некачественной пластической хирургии. Сначала она доказала всем натуральность своей пышной груди и выложила архивное фото, где ей 14 лет — уже там видно роскошную часть фигуры звезды. Теперь она отчиталась о том, что прошла недавно процедуру у одного из столичных косметологов.

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Чехова пояснила, что хирург, также как она сама, не любит неумеренную пластику. При этом телеведущая не стеснялась в фигуральных выражениях.

«Эдвард, очень правильный доктор, он, также, как и я, не любит „сделанные“, медузоподобные лица, замороженные лбы и раздутые губы-лепехи. Мы с ним оба сходимся на том, что Красоту надо поддерживать, а не делать из красивого лица — устрашающе ненатуральнее!» — сказала Анфиса (орфограия и пунктуация автора сохранена — Прим.ред).

В заключении поста Чехова выразила робкую надежду на то, что миром будет править «красота и гармония, а не гиалуроновые монстры с щеками, наплывающими на глаза, и губами, похожими на устриц-переростков».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Анфисе Чеховой понадобилась операция на глазах.