«Огромная потеря»: Пелагея рассказала о причине смерти друга и певца Алексея Сафиулина

Пелагея назвала огромной потерей внезапную кончину певца Алексея Сафиулина. Как рассказала артистка в эксклюзивном интервью 5-tv.ru, они дружили с самого детства.

«Это огромная потеря для всех, кто знал Лешу, любил его. Это был очень родной человек для нас, и совершенно невозможно пока все это осознать. Очень внезапная смерть», — рассказала она.

По ее словам, в настоящее время, к несчастью, уже появились слухи о причинах его смерти.

«Хотелось бы обратиться к не совсем добросовестным изданиям, журналистам, которые пишут о причинах смерти. В таких случаях необходимо проявлять профессиональную этику и уточнять информацию, прежде чем ее распускать. У человека остались дети, родственники, и вся эта чушь, которую сейчас пишут про какие-то сауны, бани, ванны — у меня просто нет слов. Леша скончался в результате совершенно неожиданного сердечного приступа», — сказала она.

Пелагея добавила, что Алексей был очень добрым и светлым человеком.

«Прошу проявить уважение к семье, подумать о нем хорошо, и пожелать ему Царствие Небесное», — заключила певица.

Как передавал 5-tv.ru, певец Алексей Сафиулин, получивший большую популярность после участия в шоу «Голос», скончался в ночь на 9 июня. Его похоронят 13 июня.