Видео: Беглов провел заседание по вопросам подготовки к Евро-2020

, 17:52 Эфирная новость 16

Глава Петербурга напомнил городской администрации о необходимости строго соблюдать требования УЕФА.

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Фото, видео: ТАСС/Анна Мейер, Пятый канал

Тема:
Чемпионат Европы по футболу 2020 15

В Петербурге обсудили, что еще осталось сделать к чемпионату Европы по футболу 2020 года. До начала — ровно год. Заседание в Смольном провел глава Северной столицы Александр Беглов. Он напомнил, что к организации именно этих соревнований УЕФА выдвинула ряд требований. И соблюдать их нужно неукоснительно.

«Мы также должны устранить все строительные недостатки на тренировочных площадках и доработать концепцию проведения чемпионата Европы по футболу 2020-го года», — сказал глава города на Неве.

Александр Беглов также рекомендовал участникам заседания посетить парк футбола, который развернут в самом центре Петербурга — у стен Петропавловской крепости. Там можно узнать, как идет подготовка к турниру. В 2020 году Петербург примет четыре матча чемпионата Европы. Всего же команды Евро-2020 сыграют в 12 городах в разных странах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава Петербурга встретился с обманутыми дольщиками.

Тема:
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