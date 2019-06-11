«Почти голая»: в сети раскритиковали Глюкозу в «сорочке»

, 17:10 Фото 415

Певица выложила в соцсеть снимок в открытом платье.

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Фото, видео: Instagram @chistyakova_ionova

Наталья Чистякова-Ионова, известная как певица Глюкоза, опубликовала в Instagram фото, где она с улыбкой позирует в оранжевом легком платье.

«Жду гостей», — сделала подпись Наталья.

Instagram @chistyakova_ionova

Фолловеры сразу же набросились на певицу за «откровенное» платье и назвали его сорочкой:

«Сейчас ждут гостей в ночной рубашке? Это такой стиль?»

«Почти голая. Куда муж-то смотрит?»

«Наверно, даже без трусишек», — возмутились подписчики.

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Некоторые заметили, что Глюкоза выглядит очень худой, «совсем подсохла». Однако нашлись фанаты, которые отметили красоту и изящество певицы:

«Как всегда неотразима, хорошеешь и хорошеешь с каждым новым днем»;

«Опять провокационно красива! Откройте секрет вечной молодости?»

«Господи, все, кто пишет про то, что это ночнушка… смотрите шире на мир, на моду, на тенденции… не позорьтесь узким кругозором».

Глюкоза находится в браке с бизнесменом Александром Чистяковым, который старше ее на 13 лет. Они воспитывают двух дочерей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полуголая Глюкоза показала видео с эротичной фотосессии

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