Ходить топлес запрещено! В Риме ввели новые правила поведения

Городской совет Рима представил новые правила для туристов. Теперь гости города не смогут искупаться в фонтанах и прогуляться топлес. Но это не все. Если человека заметят с хот-догом рядом с Колизеем или же фонтаном Треви, то штраф до 33 тысяч рублей обеспечен. Влюбленным тоже не повезло: вешать свадебные замки на мостах нельзя.

The Independent приводит слова одного из местных чиновников:

«Прежние правила писали еще 1940-х. С тех пор туристов, как и запретов, стало больше».

Замглава управления кадров и безопасности в Римском совете Марко Кардилли добавил:

«Старые правила были обновлены, чтобы приспособиться к потребностям современного общества».

Законы не обходят стороной и «страдающих» от туристического потока местных жителей. Теперь они не смогут наряжаться в исторические костюмы и снимать футболку в жаркую погоду.

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Городские власти Рима берут пример с Венеции, где схожими мерами пытаются что-то сделать с массовым наплывом туристов. Причем там правила еще жестче: в каналах запрещено плавать, по улицам города нельзя передвигаться на велосипеде, устраивать пикники, шуметь во время сиесты и ночью, кормить птиц и так далее.

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