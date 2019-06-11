Екатерина Вуличенко показала фигуру после родов — фото

, 19:14 Фото 172

Звезда сериала «Татьянин день» родила второго ребенка менее полугода назад.

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Фото, видео: Instagram @vulichenko

Екатерина Вуличенко удивила поклонников идеальной фигурой всего полгода спустя после рождения второго ребенка. 39-летняя звезда сериала «Татьянин день» опубликовала в своем Instagram три фото в разных купальниках.

«Молодая мать пошла вразнос! Каюсь, я не смогла остановиться. И выбрать тоже не смогла… Махнула рукой, сказала себе, что в конце концов я это заслужила… и взяла все три купальника, а если уж быть честной, то все четыре! Четвертый просто сфоткать пока не успела…», — призналась актриса.

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Подписчики тут же отметили, что Екатерина удивительно быстро вернула идеальную форму после родов.

«На такой фигуре все три отлично смотрятся»

«В отличной форме ты, Катюша, молодец!»

«Фигурка огонь!»

«Шикарна фигура»

«Как вы так быстро пришли в форму после родов? Поделитесь информацией, очень актуально!» — пишут комментаторы.

Instagram @vulichenko

Ранее 5-tv.ru писал, что в декабре 2018 года у Екатерины Вуличенко родился сын. У актрисы есть еще дочь от первого брака, она появилась на свет в 2007 году.

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