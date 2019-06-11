Приемная дочь Игоря Крутого объявила о возобновлении карьеры певицы

Приемная дочь композитора Игоря Крутого сообщила в Instagram, что решила вернуться к карьере певицы. На своей странице она объявила о выходе нового клипа.

Поклонники восприняли эту новость с радостью и не забыли также оставить девушке комплименты по поводу ее внешности:

«Вика! Это прекрасно! Как раз в мой День рождения! Приятное совпадение и в то же время-сюрприз!»

«Внешние данные у тебя вышка. Надо было тебе в «Мисс мира» участвовать;

«Изумительно прекрасная леди».

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Виктория недавно родила дочь и находилась в декретном отпуске. Сейчас певица снова решила вернуться на сцену.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Игоря Крутого продемонстрировала бюст в вызывающем декольте.