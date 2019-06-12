Видео: Жена внука Пугачевой с подругами «зажгла» на концерте Никиты Преснякова

Жена внука Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Алена Краснова показала, как отдыхает в свободное время. На своей странице в Instagram супруга Никиты Преснякова опубликовала видео с концерта своего мужа. 28-летний музыкальный исполнитель с группой Multiverse выступил в одном из столичных ночных клубов во вторник, 11 июня.

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На кадрах видно, что модель пришла поддержать своего супруга в компании своих друзей. Вместе с ними она танцевала под хиты своего возлюбленного и подпевала ему. Жаркие танцы, песни, шутки — все это запечатлено в сторис Красновой. На видео девушка записала и некоторые романтические моменты вечера: медленные танцы пар и мгновения в компании своего возлюбленного.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алена Краснова показала, как развлекается с подругой.