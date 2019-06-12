В аэропорту Симферополя прошел бал в честь присвоения имени Айвазовского

В аэропорту Симферополя в День России, 12 июня, с размахом отпраздновали присвоение воздушным воротам Крыма имени знаменитого художника-мариниста Ивана Айвазовского, который родился и умер в Феодосии. Указ об этом подписал Владимир Путин 31 мая.

В терминале авиаузла, который был украшен по случаю репродукциями полотен живописца, состоялся грандиозный бал с участием танцевальных коллективов, аккомпанировал им ансамбль скрипачей Крымского инженерно-педагогического университета. В честь события состоялось также торжественная церемония гашения почтовой открытки.

«Выдающийся наш соотечественник, земляк, который очень много сделал для России, для того чтобы прославить культуру Российской Федерации, поскольку это, наверное, самый великий художник-маринист в мире. И то, что крымчане своим голосованием определили, что аэропорт должен носить имя Ивана Айвазовского, это знаковое событие», — сказал присутствовавший на празднике глава Крыма Сергей Аксенов.

В свою очередь директор аэропорта Евгений Плаксин сообщил, что в связи с присвоением нового имени изменится концепция развития воздушной гавани, а на площади перед аэровокзалом будет установлен памятник Айвазовскому.

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На мероприятие приехала и прапраправнучка художника Аманда Роджерс.

«Я живу в Австралии, и я люблю этот международный аэропорт. Я благодарна жителям Крыма за эту честь», — сказала она по-русски.

Отметили событие и в Армении — на исторической родине Ивана Айвазовского, чье имя на языке предков звучит как Ованнес Айвазян. В аэропорту Еревана прошел флэшмоб — прямо в терминале выступил национальный танцевальный коллектив.

Пятый канал

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в последний день мая Владимир Путин подписал указ о присвоении имен выдающихся россиян 44 аэропортам страны. Имена выбирались посредством народного голосования в рамках проекта «Великие имена России», его итоги были подведены в декабре 2018 года.