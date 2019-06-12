В аэропорту Симферополя прошел бал в честь присвоения имени Айвазовского

, 21:27 Видео 58

На празднике присутствовала праправнучка знаменитого мариниста, которая специально прилетела в Крым из Австралии.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Мальгавко Сергей, Пятый канал

В аэропорту Симферополя в День России, 12 июня, с размахом отпраздновали присвоение воздушным воротам Крыма имени знаменитого художника-мариниста Ивана Айвазовского, который родился и умер в Феодосии. Указ об этом подписал Владимир Путин 31 мая.

Читайте также

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

В терминале авиаузла, который был украшен по случаю репродукциями полотен живописца, состоялся грандиозный бал с участием танцевальных коллективов, аккомпанировал им ансамбль скрипачей Крымского инженерно-педагогического университета. В честь события состоялось также торжественная церемония гашения почтовой открытки.

«Выдающийся наш соотечественник, земляк, который очень много сделал для России, для того чтобы прославить культуру Российской Федерации, поскольку это, наверное, самый великий художник-маринист в мире. И то, что крымчане своим голосованием определили, что аэропорт должен носить имя Ивана Айвазовского, это знаковое событие», — сказал присутствовавший на празднике глава Крыма Сергей Аксенов.

В свою очередь директор аэропорта Евгений Плаксин сообщил, что в связи с присвоением нового имени изменится концепция развития воздушной гавани, а на площади перед аэровокзалом будет установлен памятник Айвазовскому.

Видео: Собчак «отожгла» с партнером по танцу под латиноамериканскую музыку

На мероприятие приехала и прапраправнучка художника Аманда Роджерс.

«Я живу в Австралии, и я люблю этот международный аэропорт. Я благодарна жителям Крыма за эту честь», — сказала она по-русски.

Отметили событие и в Армении — на исторической родине Ивана Айвазовского, чье имя на языке предков звучит как Ованнес Айвазян. В аэропорту Еревана прошел флэшмоб — прямо в терминале выступил национальный танцевальный коллектив.

Пятый канал

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в последний день мая Владимир Путин подписал указ о присвоении имен выдающихся россиян 44 аэропортам страны. Имена выбирались посредством народного голосования в рамках проекта «Великие имена России», его итоги были подведены в декабре 2018 года.

Читайте также

+13° Днём +15°
Ночью +10°
64.52
-0.27 73.04
-0.17
Гороскоп на 12 июня: Рыбы, восстаньте из пепла!

Последние новости

22:48
Девушка и водитель троллейбуса спасли унесенного потоком воды ребенка в Севастополе
22:32
Стали известны обстоятельства гибели «самой сексуальной» покеристки Лии
22:13
«Андрей не из тех, кто дебоширит»: Друг Лунева рассказал об инциденте во «Внуково»
21:58
В ДНР опровергли заявление Киева о продвижении украинских силовиков к Донецку
21:42
Видео: сольный трек дочки Утяшевой и Воли покорил соцсети
21:27
В аэропорту Симферополя прошел бал в честь присвоения имени Айвазовского
21:11
«Резко отреагировал»: Лунев рассказал, что произошло в аэропорту «Внуково»
20:57
Почти вся Абхазия погрузились во тьму
20:55
«Сладенькая попка»: Бузова в бикини без макияжа рассказала о поцелуе мечты
20:52
Власти Петербурга спасли знаменитую «будку» Анны Ахматовой
20:43
«Зачем травить народ?» Юзеры не оценили пение дочери Серова на свадьбе
20:33
«Был агрессивным»: Во «Внуково» рассказали о поведении футболиста Лунева
20:22
Disney собирается переснять мультсериал про Чипа и Дейла
20:11
Бывший участник группы «Ляпис Трубецкой» Руслан «Пан» Владыко избит в Минске
20:03
«Опаздывал на рейс»: в «Зените» раскрыли причины поведения Лунева во «Внуково»
19:41
Путин ознакомился с ходом раскопок на территории Кремля
19:32
Шура продает свои зубы, чтобы купить квартиру — фото
19:16
Лунев оштрафован на одну тысячу рублей за брань во «Внуково» — ФК «Зенит»
19:14
«Еще чуть-чуть и платье спадет»: Серябкина опубликовала фото в сексуальном наряде
19:04
Футболист Дмитрий Волкотруб присутствовал при «пьяном» скандале с Луневым

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Выставка «Алые паруса вместе с Россией» в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр»

С 25 июня по 10 сентября 2019 года в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр» будет проходить выставка, посвященная истории праздника выпускников «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

Стали известны участники концерта на празднике «Алые паруса»

Концерт на петербургском празднике выпускников «Алые паруса», который состоится 23 июня на Дворцовой площади, откроет популярный диджей, певец, актер и телеведущий Маркус Рива. Он исполнит хит «Сегодня город не спит, и снова шансы равны!».

5-tv.ru

Реклама