«Зачем травить народ?» Юзеры не оценили пение дочери Серова на свадьбе

, 20:43 Видео 101

На своей странице в Instagram певица опубликовала очередное видео со свадебного торжества.

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Фото, видео: Instagram @mishel_serova

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Дочь Народного артиста России Александра Серова Мишель вышла замуж еще 12 мая, однако не перестала делиться кадрами со свадебной церемонии до сих пор. За последние дни Instagram певицы наполнился нежными фотографиями, на которых она запечатлена в подвенечном платье.

Во вторник, 11 июня, звезда опубликовала на своей странице очередное видео с торжества. Мишель Серова показала, какую песню она исполнила перед гостями на свадьбе. Девушка призналась, что долго готовилась к своему выступлению, однако подписчики не оценили стараний теледивы. Многие осудили манеру исполнения певицы и попросили ее прекратить выкладывать фото и видео с церемонии, прошедшей месяц назад.

«Отстой!»

«Сколько можно раздражать людей? Хватит уже! При всем уважении к Вашему отцу извините! Зачем травить народ?»

«Мишель, вы еще год будете выкладывать фото и видео вашей свадьбы? Не обижайтесь, но стороны это смешно смотрится. Вышла замуж — молодец! Зачем об этом из каждого утюга трубеть и выкладывать фото каждый день? Еще раз извиняюсь, если чем-то обидела», — написали пользователи.

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Другие, напротив, были впечатлены свадебной песней девушки и сделали ей множество комплиментов.

«Песня и голос просто чудо!»

«Такая же, как мама, женственная и красивая. А песня просто супер, и очень в тему, конечно, подобрали. Исполнила, как настоящая невеста…нежно…будь счастлива!»

«Волшебная песня и потрясающий голос!» — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла свадьба Мишели Серовой.

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