Пелагея назвала время и место прощания с певцом Алексеем Сафиулиным

Певица Пелагея опубликовала в своем Instagram трогательное видео, посвященное умершему в ночь на 9 июня певцу Алексею Сафиулину. Они дружили с самого детства Пелагеи — после того, как стало известно о смерти певца, артистка рассказала в Instagram о многолетнем знакомстве.

В свежей публикации певица сообщила, где и когда пройдет прощание с Сафиулиным: 13 июня в 10:30 в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке Москвы.

Сын Наташи Королевой пришел на пенную вечеринку мамы с участницей «Дома-2»

К этой информации прилагается видео — на фоне архивных кадров совместных выступлений Сафиулина и Пелагеи слышится исполнение песни «Прощай радость, жизнь моя».

«Приходите все, кто сможет. Кто не сможет, посылайте лучи и молитвы. Спасибо всем за добрые слова о нем!» — значится в последних строках поста.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивный комментарий Пелагеи по поводу смерти Сафиулина.