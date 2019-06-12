Disney собирается переснять мультсериал про Чипа и Дейла

Компания Disney на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси (Франция) объявила о перезапуске мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь». Планируется, что 39 новых семиминутных эпизодов появятся на платформе Disney Plus, которая должна быть запущена в ноябре 2019 года.

Сообщается, что новые приключения самой симпатичной в мире пары бурундуков, живущих в большом городе, будут сниматься в стиле классической анимации и, как и оригинальные серии, без озвучки.

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Приключенческий анимационный сериал «Чип и Дейл спешат на помощь» начал выходить в эфир на телеканале Disney в марте 1989 года, всего было выпущено 65 серий, последняя вышла в конце 1990.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что культовый мультсериал «Симпсоны», выходящий уже три десятка лет, находится под угрозой закрытия.