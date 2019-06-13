«Что ж ты фраер сдал назад?» — Самбурская исполнила хит Михаила Круга

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Актриса поблагодарила супругу знаменитого исполнителя шансона за право спеть одну из его самых знаменитых песен.

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Фото, видео: Instagram @samburskaya

Настасья Самбурская, известная по роли в сериале «Универ: Новая общага» и резким комментариям в интернете, примеряет новый образ — она спела песню Михаила Круга «Фраер». В своем Instagram актриса показала отрывки студийного исполнения хита шансона, а в комментариях поблагодарила супругу шансонье Инну Круг за предоставленное право спеть «Фраера».

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Подписчики с восторгом приняли эксперимент Самбурской. Многие отметили, что в ее вариации песня о сложной любви милиционера и представительницы воровского мира звучит оригинально и свежо.

«Зашло! Где полную версию достать?»

«Настя, спето идеально красиво, благодаря Вам я другими глазами смотрю на шансон, и он начинает мне нравиться»

«Самое классное женское исполнение шансона за последние 10 лет»

«Обожаю ваше исполнение шансона. Это великолепно, при всем моем непонимании этого жанра музыки! Вы супер!», — пишут фолловеры.

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Некоторые пошли на самые смелые предположения.

«Супер! Михаил, я думаю, захотел бы спеть дуэтом с Вами».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Самбурская перевоплотилась в Мать драконов из «Игры престолов».

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