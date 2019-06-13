Поп-исполнитель Влад Топалов в своем аккаунте в Instagram разместил видеоролик, на котором делится впечатлениями от поездки на спортивном байке Kawasaki. На кадрах видно, как артист слезает с мотоцикла после поездки «вторым» и с трудом подбирает слова, чтобы описать свои ощущения.

«Бомба! Я всегда хотел мотик, и всегда знал, что мне точно нельзя! Это невероятный взрыв адреналина! Офигеть! Я в шоке», — написал Влад Топалов.

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Подписчики Влада Топалова в комментариях отметили, что певец боится абсолютно не зря. По словам юзеров, это опасное развлечение и молодому отцу необходимо себя беречь.

«Опасно все это…»

«Воздержитесь, как мотоциклистка вам говорю!»

«Влад, вы молодой отец, а это опасно! Лучше поберегите себя!»

«Не покупайте, это же риск. Берегите себя!», — комментируют подписчики публикацию Влада Топалова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Регина Тодоренко и Влад Топалов готовятся к свадьбе.