Совет США по географическим названиям, рассмотрев обращение посла Украины в Соединенных Штатах Валерия Чалого, принял решение изменить в международной базе официальное название столицы Незалежной с «Kiev» на «Kyiv», сообщает RT.
В сообщении посольства Украины отмечается, что инициатива Валерия Чалого была поддержана представителями Незалежной в Конгрессе США. Планируется, что соответствующие изменения вступят в силу уже 17 июня.
В посольстве Незалежной подчеркнули, что данное решение имеет чрезвычайную важность.
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