Совет США по географическим названиям, рассмотрев обращение посла Украины в Соединенных Штатах Валерия Чалого, принял решение изменить в международной базе официальное название столицы Незалежной с «Kiev» на «Kyiv», сообщает RT.

В сообщении посольства Украины отмечается, что инициатива Валерия Чалого была поддержана представителями Незалежной в Конгрессе США. Планируется, что соответствующие изменения вступят в силу уже 17 июня.

В посольстве Незалежной подчеркнули, что данное решение имеет чрезвычайную важность.

« Это решение является чрезвычайно важным и дает толчок, чтобы исправить официальное название столицы Украины и за пределами США, в частности на международных рейсах и в иностранных аэропортах во всем мире, ведь международные организации, включая Международную ассоциацию авиационного транспорта (IATA — Прим.ред.), ссылаются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США », — говорится в сообщении.

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