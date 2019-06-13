«Почему бы и нет»: Жена Вячеслава Цеповяза о том, мог ли выжить Сергей Цапок

Супруга помощника главы банды «Цапков» Вячеслава Цеповяза Наталья рассказала в интервью 5-tv.ru, что видела фотографию с места ДТП в Сочи, на которой жители Краснодарского края якобы заметили умершего в СИЗО Сергея Цапка.

По словам женщины, она увидела определенное сходство, но не уверена, что это именно лидер ОПГ.

«Видела. Я не знаю, какое-то сходство есть, но навряд ли это он. Как можно так говорить?! Бывает такие фотографии получаются, что сам на себя не похож», — сказала Наталья Цапок.

На вопрос мог ли теоретически Сергей Цапок остаться в живых, Наталья Цеповяз также не смогла ответить однозначно.

«Я не знаю, поскольку я уже не раз столкнулась с коррупцией во всех эшелонах власти практически… Я не знаю… Почему бы и нет», — заявила Наталья Цеповяз.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с места жуткого ДТП в Сочи, где заметили человека, похожего на Сергея Цапка.