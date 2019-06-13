В сеть попал фрагмент видео, где запечатлена ссора принца Гарри и Меган Маркл. Инцидент случился во время празднования дня рождения королевы Елизаветы II, пишет Sputnik.

Герцоги Сассекские стояли на балконе Букингемского дворца и наблюдали за парадом в честь королевы. Меган Маркл стало скучно, и она обратилась к Гарри. Он в это время беседовал с кузенами. Когда герцогиня повернулась и хотела сказать что-то принцу, тот резко сказал ей: «Отвернись!». Меган после этого стала боком, на что Гарри сделал ей второе замечание.

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Тогда герцогиня отвернулась и поджала губы. Она пыталась улыбаться, но поклонники заметили, что ей едва удавалось сдерживать слезы от обиды.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что располневшая после родов Меган Маркл впервые появилась на публике.