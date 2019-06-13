Видео: перепугавший финнов российский корабль пришвартовался в Хельсинки

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Необычное судно с трехголовым чудовищем вызвало небывалый интерес у местных жителей.

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Фото, видео: Пятый канал

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Российское экспедиционное судно «Змей Горыныч» не на шутку на днях перепугало финских пограничников. Таможенники не поверили своим глазам, когда заметили на горизонте корабль с трехголовым чудовищем. Как выяснилось, на нем приплыли участники исследовательской экспедиции.

«Змей Горыныч» пришвартовался в Хельсинки, чем вызвал небывалый интерес у местных жителей. Они с нетерпением стали расспрашивать команду о необычном сказочном судне. Участники с удовольствием поделились своей историей.

Как выяснилось, недавно руководитель и идейный вдохновитель экспедиции иеромонах Феоктист сломал ногу, но несмотря ни на что, продолжил путь. Перелом оказался в нескольких местах, чудом удалось избежать операции. В результате врач обезболил и вытянул кость, и все встало на место. Команда очень переживала, продолжит ли корабль путь, но командор сказал, что нет причины на прекращение экспедиции. Второй рентген иеромонаху сделают через две недели, когда судно прибудет в Швецию.

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Корабль «Змей Горыныч» строился три года, начал свой путь 5 мая с Богатырской слободы, неподалеку от Тольятти. Задача экспедиции: пройти десять стран Балтийского моря и посетить 15 крупных островов, на которых располагалась Варяжская Русь. Иеромонах Феоктист поставил цель повторить маршрут, который прошли Рюрик, Синеус и Трувор до Старой Ладоги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что финских пограничников напугал «Змей Горыныч» под российским флагом.

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