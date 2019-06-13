Путин уволил двух генералов полиции из-за «дела Голунова»

Президент РФ Владимир Путин уволил двух генералов из-за «дела Голунова». Глава российского государства в четверг, 13 июня, подписал Указ «Об освобождении от должности сотрудников органов внутренних дел РФ» в отношении начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее 11 июня министр внутренних дел МВД России Владимир Колокольцев сообщил о намерении ходатайствовать перед президентом РФ об отстранении глав двух управлений ГУ МВД по Москве.

Колокольцев также заявил о прекращении уголовного дела в отношении Голунова, задержанного 6 июня с наркотиками в рюкзаке, в связи с недоказанностью его участия в преступлении. Мужчина был освобожден из-под домашнего ареста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кучерена назвал решение главы МВД по делу Голунова справедливым и честным.