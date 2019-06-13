«Очередное шоу»: Мамаев оценил судебный процесс по делу о драках

Мосгорсуд в четверг, 13 июня, рассматривает апелляции защиты по делу скандально известных Александра Кокорина и Павла Мамаева. И это действительно будет точка в деле. Футболисты-хулиганы покинут «Бутырку»: отправятся либо домой, либо по этапу.
Обращаясь к судье во время заседания, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Мамаев отметил, что судебный процесс по делу больше напоминает «шоу».
Ранее спортсмены пожаловались, что в СИЗО не разрешили им обустроить спортзал. Футболисты хотели подарить изолятору тренажеры, чтобы самостоятельно заниматься на них, а после отбытия оставить их для нужд заключенных.
В мае за хулиганство и побои братья Кокорины получили полтора года заключения в колонии общего режима, а Мамаев — один год и пять месяцев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что заметно похудевшие Кокорин и Мамаев прибыли в зал судебного заседания