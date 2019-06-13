«Очередное шоу»: Мамаев оценил судебный процесс по делу о драках

, 15:02 Эфирная новость 47

В четверг, 13 июня, Мосгорсуд, рассматривает жалобу адвокатов и представление прокуратуры на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Биятов, Пятый канал

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 280

Мосгорсуд в четверг, 13 июня, рассматривает апелляции защиты по делу скандально известных Александра Кокорина и Павла Мамаева. И это действительно будет точка в деле. Футболисты-хулиганы покинут «Бутырку»: отправятся либо домой, либо по этапу.

Обращаясь к судье во время заседания, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Мамаев отметил, что судебный процесс по делу больше напоминает «шоу».

«Ваша честь, мы восемь месяцев чего-то просим. Сейчас уже ничего просить не хочу. Все происходящее — это позор. Уверен на 1000%, что ничего сегодня не изменится. Это очередное шоу», — заявил футболист.

Ранее спортсмены пожаловались, что в СИЗО не разрешили им обустроить спортзал. Футболисты хотели подарить изолятору тренажеры, чтобы самостоятельно заниматься на них, а после отбытия оставить их для нужд заключенных.

В мае за хулиганство и побои братья Кокорины получили полтора года заключения в колонии общего режима, а Мамаев — один год и пять месяцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заметно похудевшие Кокорин и Мамаев прибыли в зал судебного заседания

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