Мосгорсуд отменил старый приговор Кокорину и Мамаеву и вынес новый

Мосгорсуд поставил точку в громком деле Кокорина и Мамаева. Скандальные футболисты покинут «Бутырку» — и в ближайшие несколько недель отправятся по этапу. Апелляция защиты — не удовлетворена.

Адвокаты настаивали на смягчении наказания. Однако, все чего удалось добиться это исправление формулировки в одном пункте, где была допущена фактическая ошибка. Срок остался прежним. Кокорины получили полтора года заключения в колонии общего режима, а Мамаев — 1 год и 5 месяцев.

В «Бутырке» футболисты провели уже восемь месяцев. А учитывая, что по закону день в СИЗО засчитывается как полтора, то срок в колонии выглядит не таким уж страшным.

Мамаев даже заявил, что по его подсчетам на свободу он выйдет в день полиции — 10 ноября

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что похудевшие Кокорин и Мамаев попросили в суде справедливости.