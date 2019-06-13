Жестокий бизнес: Зоозащитники пытаются спасти животных от «фоторабства»

Чтобы защитить животных, в четверг, 13 июня, собрались эксперты в Москве: одновременно и зоозащитники, и дрессировщики. А то ведь законы в пользу зверей приняли, а работать они не работают. Не хватает конкретики: например, списка диких животных, запрещенных к содержанию в квартирах — правил, которые помешают использовать их для наживы.

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