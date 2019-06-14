Певица Зара опубликовала в Instagram ролик с сыновьями — девятилетним Даниилом и семилетним Максимом. На кадрах мальчики моют полы, соревнуясь в том, у кого лучше получается.
«Даня делает все простенько! Швабренькой просто проходит и моет. А надо вот так! Чтобы было трудно!» — приговаривает Максим, демонстрируя на камеру свои умения.
Названы самые счастливые пары по знаку Зодиака: их всего две
Поклонники артистки признались, что это видео их очень растрогало, и назвали певицу отличным педагогом.
«Зарочка, какие чудесные детки! Максимка просто прелесть!» — прокомментировал публикацию один из подписчиков.
«Какой умничка, с детства труда не боится! В будущем ему это воздастся в лучшую сторону!» — добавил другой.
«Зара, вы отличный педагог! Такое позитивное видео, сразу настроение поднялось!» — отметил пользователь.
«Максимка, я с тобой солидарна, только так мою полы. Швабра, конечно, рулит, но руки не заменит», — пошутил юзер.
«Максим такой же трудолюбивый, как и мама», — высказался очередной поклонник.
Даниил и Максим — общие сыновья Зары и начальника Управления фармации Департамента здравоохранения города Москвы Сергея Иванова. Они были женаты с 2008-го по 2016-й год.
«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой в очередной раз покорили сеть.