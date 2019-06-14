Певица Зара опубликовала в Instagram ролик с сыновьями — девятилетним Даниилом и семилетним Максимом. На кадрах мальчики моют полы, соревнуясь в том, у кого лучше получается.

«Даня делает все простенько! Швабренькой просто проходит и моет. А надо вот так! Чтобы было трудно!» — приговаривает Максим, демонстрируя на камеру свои умения.

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Поклонники артистки признались, что это видео их очень растрогало, и назвали певицу отличным педагогом.

«Зарочка, какие чудесные детки! Максимка просто прелесть!» — прокомментировал публикацию один из подписчиков.

«Какой умничка, с детства труда не боится! В будущем ему это воздастся в лучшую сторону!» — добавил другой.

«Зара, вы отличный педагог! Такое позитивное видео, сразу настроение поднялось!» — отметил пользователь.

«Максимка, я с тобой солидарна, только так мою полы. Швабра, конечно, рулит, но руки не заменит», — пошутил юзер.

«Максим такой же трудолюбивый, как и мама», — высказался очередной поклонник.

Даниил и Максим — общие сыновья Зары и начальника Управления фармации Департамента здравоохранения города Москвы Сергея Иванова. Они были женаты с 2008-го по 2016-й год.

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