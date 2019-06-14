Звезда сериала «Кухня» уходит от мужа после 14 лет совместной жизни

, 5:33 Фото 370

Ольга Кузьмина обратилась к отцу своего ребенка через Instagram.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @kuzmummy

Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина приняла непростое решение — расстаться с супругом Алексеем, в браке с которым у пары родился сын Гордей. Актриса сделала откровенное признание в Instagram.

Гороскоп на 14 июня: Козероги, остановитесь!

По ее словам, они познакомились будучи еще студентами, и с тех пор каждый из них изменился.

«Наверное, в этих изменениях и есть смысл жизни. Но счастливые отношения возможны только тогда, когда эти перемены вы проживаете вместе, помогая друг другу и радуясь успехам и достижениям каждого», — поделилась она с подписчиками.

Instagram @kuzmummy

Она также посоветовала проговаривать со своим партнером все сложности, иначе проблемы нарастают как снежный ком. Вместе с тем, остается загадкой, почему актриса решила вынести сор из избы и публично обратиться к отцу своего ребенка.

«Я благодарна тебе за все. За нашу жизнь, наше взросление и развитие, за нашего сына! Ты останешься в моем сердце, ведь первая любовь — это навсегда. Но пришло время сказать друг другу спасибо и отправиться в самостоятельное путешествие по жизни. Так будет лучше для каждого из нас. Я желаю тебе счастья!» — написала она.

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

Впрочем, подписчики 31-летней артистки отметили ее мудрые выводы и философский настрой, а также высказали слова поддержки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как другая актриса из сериала «Кухня» Мария Горбань продолжает соблазнять подписчиков откровенными публикациями.

Читайте также

+14° Днём +21°
Ночью +12°
64.63
0.11 73.01
-0.03
Гороскоп на 14 июня: Козероги, остановитесь!

Последние новости

6:42
Хоккеист Тарасенко уложил новорожденного сына в Кубок Стэнли
6:28
«Мечтай со мной»: волонтеры исполнили заветное желание пятилетней Маши
6:15
Лайфхак для модниц: Как разместить многочисленную летнюю обувь в прихожей
5:59
Наоми Кэмпбелл полностью обнажилась в пустыне Кении — фото
5:48
ШОС укрепляет свой авторитет в мире — репортаж
5:33
Звезда сериала «Кухня» уходит от мужа после 14 лет совместной жизни
5:19
Трагедия в семье экс-хоккеиста сборной РФ Максима Соколова: Хронология событий
5:05
Звезда сериала «Богатые тоже плачут» скончалась в Мексике от рака
4:34
Вашингтон обвинил Тегеран в атаке на танкеры в Оманском заливе
3:30
Гороскоп на 14 июня: Козероги, остановитесь!
2:44
Прогульщикам на заметку: Блистательная Орнелла Мути отсидит полгода в тюрьме
2:04
Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий задержан полицией в Подмосковье
1:59
«Он должен меня простить»: Сын Сергея Зверева ушел в монастырь
1:45
Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram
1:32
«Горячо»: Актриса Исакова выложила в сеть «постельное» фото с двумя полуголыми мужчинами
1:17
Путин учредил медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
0:53
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уходит в отставку
0:30
«Чтобы было трудно!»: певица Зара похвасталась трудолюбивым сыном — видео
0:13
В Петербурге скончался скульптор Пальмин — автор барельефа на московском Кремле
23:51
«Богиня среди смертных»: Климова в купальнике похвасталась стройными ногами

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Выставка «Алые паруса вместе с Россией» в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр»

С 25 июня по 10 сентября 2019 года в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр» будет проходить выставка, посвященная истории праздника выпускников «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

Стали известны участники концерта на празднике «Алые паруса»

Концерт на петербургском празднике выпускников «Алые паруса», который состоится 23 июня на Дворцовой площади, откроет популярный диджей, певец, актер и телеведущий Маркус Рива. Он исполнит хит «Сегодня город не спит, и снова шансы равны!».

5-tv.ru

Реклама