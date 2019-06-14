Звезда сериала «Кухня» уходит от мужа после 14 лет совместной жизни

Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина приняла непростое решение — расстаться с супругом Алексеем, в браке с которым у пары родился сын Гордей. Актриса сделала откровенное признание в Instagram.

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По ее словам, они познакомились будучи еще студентами, и с тех пор каждый из них изменился.

«Наверное, в этих изменениях и есть смысл жизни. Но счастливые отношения возможны только тогда, когда эти перемены вы проживаете вместе, помогая друг другу и радуясь успехам и достижениям каждого», — поделилась она с подписчиками.

Instagram @kuzmummy

Она также посоветовала проговаривать со своим партнером все сложности, иначе проблемы нарастают как снежный ком. Вместе с тем, остается загадкой, почему актриса решила вынести сор из избы и публично обратиться к отцу своего ребенка.

«Я благодарна тебе за все. За нашу жизнь, наше взросление и развитие, за нашего сына! Ты останешься в моем сердце, ведь первая любовь — это навсегда. Но пришло время сказать друг другу спасибо и отправиться в самостоятельное путешествие по жизни. Так будет лучше для каждого из нас. Я желаю тебе счастья!» — написала она.

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Впрочем, подписчики 31-летней артистки отметили ее мудрые выводы и философский настрой, а также высказали слова поддержки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как другая актриса из сериала «Кухня» Мария Горбань продолжает соблазнять подписчиков откровенными публикациями.