«Мальчик в купальнике!» — Звезда «Папиных дочек» вновь поразила фанатов

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Поклонники Дарьи Мельниковой до сих пор не могут принять новый имидж актрисы.

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Фото, видео : Instagram @melnikovadsh

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова в очередной раз вызвала ажиотаж в социальной сети сменой имиджа. В Instagram она опубликовала фото в черном купальнике на фоне моря.

Instagram @melnikovadsh

Однако несмотря на «наряд», на снимке она очень напоминает мальчика из-за короткой стрижки и позы. Подписчики Дарьи разделились на два лагеря и оставили противоречивые комментарии. Кто-то восхищается новым образом актрисы, а кто-то говорит, что с волосами девушке было намного лучше.

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«Безволосая — ты очень хороша. Почему-то кажется, что где-то психанула? Но оно того стоит. Для женщины это же почти мужество?»

«Наверное, Даша готовится к роли солдата Джейн по-русски, очень похожа»;

«Двойной лайк, пожалуйста, этой пани!

«Не идет такая длина волос, отращивайте! Мальчик в купальнике!»

«Испортила себя!», — оставили комментарии фолловеры.

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Дарья Мельникова получила известность за роль Жени Васнецовой в сериале «Папины дочки». Она замужем за актером Артуром Смольяниновым, у них родилось два сына.

Ранее Дарья Мельникова рассказала о причинах «лысой стрижки».

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