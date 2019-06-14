Детский омбудсмен рассказала о «сексуальных играх» детей в лагере под Выборгом

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Светлана Агапитова съездила с проверкой в лагерь «Ракета» в Ленобласти и выступила с шокирующим заявлением.

Фото: ВКонтакте @dol_rocket

Уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова рассказала о вопиющем случае в лагере под Выборгом. Она съездила в учреждение под названием «Ракета» и выяснила, что там девятилетние дети практикуют игры сексуального характера. Официальное сообщение о проверке появилось на сайте детского омбудсмена.

Характеристика выявленной проблемы была приведена на сайте в цензурированной и предельно корректной форме, но и в таком виде произошедшее поражает.

«Достаточно будет сказать, что „досуговые мероприятия“, организованные по инициативе одного из девятилетних отдыхающих в свободное время, можно описать формулировками: „развратные действия сексуального характера“, „оральные половые контакты“, „имитация гомосексуального полового акта“», — значится на сайте.

При этом уточняется, что все происходило в среде мальчиков 9-10 лет и зачинщиком всего также был девятилетний ребенок. Более того, администрация «Ракеты» знала о происходящем — из служебных записок и объяснительных следует, что такое случалось неоднократно.

После того как история стала достоянием общественности и к делу подключилась Светлана Агапитова, администрация лагеря провела с «зачинщиком» профилактическую беседу и отправила мальчика домой. Детский омбудсмен справедливо посчитала такие меры недостаточными.

«Мы обратились в Следственный комитет Ленинградской области, чтобы все произошедшее было зафиксировано должным образом. Это позволит сориентировать органы профилактики в построении своей работы с этими детьми. Кроме того, Следственный комитет имеет опыт расследования подобных дел и действует в сотрудничестве с психологами, специализирующимися в вопросах сексуального насилия, которые также могут дать необходимые рекомендации по коррекции поведения», — сообщает Агапитова.

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