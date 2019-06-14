Детский омбудсмен рассказала о «сексуальных играх» детей в лагере под Выборгом

Уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова рассказала о вопиющем случае в лагере под Выборгом. Она съездила в учреждение под названием «Ракета» и выяснила, что там девятилетние дети практикуют игры сексуального характера. Официальное сообщение о проверке появилось на сайте детского омбудсмена.
Характеристика выявленной проблемы была приведена на сайте в цензурированной и предельно корректной форме, но и в таком виде произошедшее поражает.
При этом уточняется, что все происходило в среде мальчиков 9-10 лет и зачинщиком всего также был девятилетний ребенок. Более того, администрация «Ракеты» знала о происходящем — из служебных записок и объяснительных следует, что такое случалось неоднократно.
После того как история стала достоянием общественности и к делу подключилась Светлана Агапитова, администрация лагеря провела с «зачинщиком» профилактическую беседу и отправила мальчика домой. Детский омбудсмен справедливо посчитала такие меры недостаточными.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что младшего сына экс-хоккеиста сборной РФ Соколова задержали по делу об убийстве матери.