Продолжается расследование резонансного убийства в Ленобласти. 13 июня в поселке Новая Романовка Всеволожского района в своем доме была обнаружена убитая Ирина Соколова — жена экс-хоккеиста сборной России Максима Соколова. Рядом с матерью был найден тяжелораненый старший сын Соколовых. Изначально подозрение пало на него, но позже СК задержал младшего сына, которого подозревают в убийстве матери.

В беседе с 5-tv.ru представитель школы «Ювента» в которой учились оба мальчика, дала небольшую характеристику молодым людям.

По словам Светланы Титовой, старший М. был исключительно добрым, тактичным и умным мальчиком. Все его проблемы проистекали исключительно из хоккея и связанных с ним эмоций. При этом Титова отметила, что у них были прекрасные отношения с мамой. При этом младший А. — противоположность брата.

«Учиться он не хотел. Психологически он был такой странный. Все вызовы Ирины в школу — были не по поводу М., а по поводу поведения А.», — рассказывает Титова.

Также 5-tv.ru удалось пообщаться с соседом Соколовых, который стал практически свидетелем преступления. Мужчина не стал рассказывать деталей происшествия, но возмутился медленной реакцией экстренных служб.

«Вы бы лучше разобрались, почему „скорая“ ехала 25 минут. Почему полиция приехала через 20 минут?.. Когда человек был живой еще», — рассказывает сосед.

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Следственный комитет РФ по Ленинградской области сообщает, что А. был задержан по подозрению по подозрению в убийстве матери и покушении на убийство брата, на его одежде были следы крови. При этом сам младший сын Соколовых утверждает, что мать убил не он, а старший брат. Тот якобы напал на А., который сумел скрыться, позвать на помощь и вооружиться ножом. При этом факт того, что он ударил ножом старшего брата А. не отрицает.

Пятый канал

Ранее 5-tv.ru приводил хронологию событий в Новой Романовке.