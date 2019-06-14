Шокировала реакция администрации: Омбудсмен о «сексуальных играх» детей в лагере под Выборгом

, 17:07 Эксклюзивное интервью 80

Светлана Агапитова рассказала 5-tv.ru, что руководство знало о происходящем в «Ракете», но не стало сообщать в компетентные органы.

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Фото, видео: ВКонтакте @dol_rocket, Пятый канал, ТАСС/Гердо Владимир

Шокирующая история произошла в детском лагере «Ракета» под Выборгом в Ленинградской области. Проверка детского омбудсмена Светланы Агапитовой обнаружила, что мальчики 9-10 лет в одном из отрядов устраивали сексуальные игры и администрация была в курсе. В беседе с 5-tv.ru уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге рассказала подробности вопиющего случая.

Агапитова поясняет — в «Ракете» отдыхает 230 детей по социальным путевкам. Вероятно, именно из-за большого скопления воспитанников не получилось организовать правильный воспитательный процесс.

«К сожалению, выяснилось по этому лагерю, что у достаточно маленьких мальчиков девяти лет были сексуальные нетрадиционные развлечения. Вожатая это все обнаружила, войдя в комнату», — рассказывает Агапитова.

История получилась шокирующей, но отдельно удивила реакция администрации лагеря.

«Меня повергло в изумление то, что руководство лагеря решило спустить на тормозах эту ситуацию, никому ничего не рассказывать, хотя объяснительные, в принципе, были написаны», — уточняет омбудсмен.

Светлана Агапитова добавила, что администрации следовало направить сообщение в следственные органы.

«Дети должны понять и осознать, что такие вещи делать нельзя. Если там есть какие-то отклонения, что в принципе скорее всего (правда) у одного из мальчиков, по крайней мере, который это все инициировал — ему, безусловно надо будет пройти лечение и обследование», — уточняет Агапитова.

Сейчас мальчик, устроивший те сексуальные игры передан родителям. Дети, которые подверглись его влиянию, остаются в лагере, руководство «Ракеты» пообещало подключить психологов для их реабилитации. В заключении омбудсмен пояснила, что сейчас ведомству предстоит работа и контроль, в том числе по месту жительства родителей мальчика-зачинщика.

Ранее 5-tv.ru сообщал о резонансном убийстве жены хоккеиста Соколова в Ленобласти — среди подозреваемых сын пары.

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