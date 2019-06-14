Санкт-Петербург и Ленинградскую область потрясло известие о резонансном убийстве в поселке Новая Романовка Всеволожского района. Там была убита Ирина Соколова — жена экс-хоккеиста «СКА» и сборной России. Шоком стала версия следствия о возможном убийце — СК подозревает младшего сына Соколовых, который к тому, по версии следствия, ударил ножом старшего брата. Юноша в данный момент госпитализирован в тяжелом состоянии.

МИЦ «Известия» удалось пообщаться с главой правления ТСЖ, который знал семью Соколовых 25 лет — ранее они жили в подотчетном ему доме.

«Никаких агрессий, ничего. Дети были маленькие, нормальные. Ириша была очень прекрасным человеком», — рассказывает он.

По словам мужчины, Максим Соколов как глава семьи был почти все время в работе, а Ирина вела хозяйство. При этом конфликтов между детьми замечено не было. Последний раз мужчина разговаривал с убитой 19 апреля 2019 года.

«Как мне? Меня, например трясло. Я и сейчас не могу отойти от этого, потому что Ира была прекраснейший человек», — рассказал собеседник «Известий».

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с представительницей школы, в которой учились оба сына Соколовых.