Составлен новый рейтинг самых дорогих футболистов РПЛ

Немецкий футбольный сайт Transfermarkt в пятницу, 14 июня, обновил трансферную стоимость игроков Российской премьер-лиги. В результате в десятке самых дорогих футболистов оказались четыре футболиста петербургского «Зенита», три из московского ЦСКА, два из «Локомотива» и один из «Краснодара».

Самым дорогим назван защитник ЦСКА Марио Фернандес, стоимость которого возросла до 30 миллионов евро. На втором месте Никола Влашич, также из ЦСКА — его трансферную стоимость оценили в 20 миллионов евро. На третьей строчке списка Виктор Классон из «Краснодара» — до 18 миллионов евро.

Далее в ТОП-10 следуют полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк — 18 миллионов евро, колумбиец из «Зенита» Вильмар Барриос — 17 миллионов евро, зенитовец Сердар Азмун, подорожавший до 17 миллионов евро. Замыкают рейтинг россияне: Федор Чалов из ЦСКА — 16 миллионов евро и нападающий «Зенита» Артем Дзюба, — 16 миллионов евро.

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