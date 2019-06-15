Обнаружен новый вид мошенничества в WhatsApp

Антивирусная компания ESET вскрыла очередной вид мошенничества в WhatsApp. Как информирует пресс-релиз международного разработчика антивирусного программного обеспечения, киберпреступники предлагают доверчивым пользователям воспользоваться выгодным предложением и в честь десятилетнего юбилея мессенджера получить практически ни за что терабайт бесплатного интернет трафика.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо перейти по ссылке, заполнить опросник и поделиться ссылкой с 30 своими знакомыми. Эксперты предупреждают, что на странице с вопросами доверчивых пользователей поджидает фишинговый сайт, ворующий данные граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что WhatsApp будет судиться с пользователями-нарушителями правил мессенджера.