Троица и Троицкая суббота: что можно и чего нельзя делать верующим 15 и 16 июня

В воскресенье, 16 июня, православные верующие отметят крупный религиозный праздник — День Святой Троицы — в этот день, согласно Библии, с небес сошел обещанный Иисусом Христом Святой Дух. Накануне же отмечается Троицкая суббота, с которой связано множество поверий и традиций.

Прежде всего, Троицкая суббота считается родительским днем. Верующие традиционно посещают могилы своих родственников и приводят их в порядок. Стоит отметить, что православная церковь не одобряет привычку прихожан поминать усопших прямо на могилах, а затем продолжать трапезу дома — однако верующие зачастую поступают именно таким образом. В церквях в Троицкую субботу покойных поминают молитвами и службами.

На Руси неделя перед Троицей считалась периодом разгула водной нечисти — водяных и русалок. Селяне верили, что в это время нечистые духи могли выйти из воды и отправиться гулять по суше, поэтому отпугивали их от берегов водоемов с помощью костров и шумных народных гуляний. Также жители деревень старались в этот период не купать детей и не стирать в открытых водоемах — считалось, что в этот момент человека может утянуть на дно.

Женщины бросали в воду различные украшения и ценности, чтобы задобрить на будущее русалок. Кроме того, за сутки до Троицы и три дня после нее была под запретом любая женская работа, включая рукоделие и уборку в доме. Особенно строго запрещались все виды деятельности, связанные с использованием воды, передает ФАН.

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