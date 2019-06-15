Три тысячи человек эвакуировали в Берлине из-за бомбы времен Второй мировой войны

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Авиабомбу в центре Берлина обнаружили в пятницу, 14 июня, во время ремонтных работ.

Фото: Twitter @PolizeiBerlin_E

Власти Берлина организовали эвакуацию около трех тысяч жителей города для того, чтобы обезопасить их на время проведения операции по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию RBB.

Снаряд американского происхождения весом около 100 килограммов был обнаружен днем в пятницу, 14 июня, вблизи Александерплац при выполнении ремонтных работ.

По информации национальных СМИ, свои дома вынуждены были покинуть около трех тысяч жителей. В оцепленном районе также находился дом престарелых. Эвакуация граждан продолжалась до полуночи, после чего специалисты приступили к обезвреживанию снаряда.

Twitter @PolizeiBerlin_E

Как сообщает полиция Берлина, операция была завершена около 01.45 по местному времени (02.45 по московскому времени — Прим.ред.).

Грозные приветы из прошлого в Германии находят не так уж и редко. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режим ЧС ввели в Нюрнберге из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой.

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