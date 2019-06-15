«Вы так и в жизни ходите?»: подписчики высмеяли походку Яны Рудковской

Музыкальный продюсер Яна Рудковская отдыхает сейчас на острове «Миконос» в Греции и оттуда делится с поклонниками солнечными фотографиями. 14 июня телеведущая опубликовала в Instagram видео, где она дефилирует в бело-синем платье по одной из узких улочек Миконоса.

Казалось бы, в ролике все идеально, но фолловерам не понравилась походка Рудковской. Юзеры обрушили на продюсера множество негативных комментариев:

«Очень странная наигранная походка. Вы так и в жизни ходите?»

«Цапля! Нормально-то пройти сил нет»;

«Шмотки классные, а модель никакущая! Дефилирует вульгарно!»

«Все красиво — место, архитектура, платье…но возьмите уже уроки движения».

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Однако истинные фанаты вступились за Рудковскую:

«Походка у женщин зависит от обуви и от покрытия по которому идешь! Мужчинам этого не понять!», — написала подписчица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фото Рудковской в купальнике неожиданно понравилось всем.