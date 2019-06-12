Фото Рудковской в купальнике неожиданно понравилось всем

, 14:43 Фото 319

За несколько часов с момента публикации под снимком не появилось ни одного негативного комментария.

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Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial

Яна Рудковская продолжает делиться фотографиями со своего отдыха в Греции. Новый снимок продюсера за несколько часов собрал тысячи лайков.

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На фото Рудковская позирует в слитном купальнике с абстрактным цветочным узором. Образ дополняют повязка на голову и небольшая сумка в тон. Под публикацией сразу же появились несколько сотен комментариев, однако ни один из них не был негативным.

«Хейтеры еще не проснулись», — предположил один из подписчиков Яны.

Instagram @rudkovskayaofficial

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Ранее 5-tv.ru писал о том, что Яна Рудковская дала публичный отпор всем, кто обвинил ее в злоупотреблении фотошопом. Женщина выложила видео и фото, сделанные одновременно, и попросила сравнить их.

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