Двое россиян пострадали в результате в аварии с автобусом в Турции

Двое россиян пострадали в результате аварии с автобусом в турецкой Анталье утром в субботу, 15 июня. Как отметили в Генконсульстве РФ в Анталье, им была оказана необходимая медицинская помощь, и через некоторое время они были выписаны из больницы. На данный момент жизни пострадавших ничего не угрожает.

«Общий характер травм легкий. Есть пострадавшие россияне. Их жизни ничего не угрожает», — сообщил представитель генконсульства.

Всего в результате ДТП, по предварительной информации, ранения получили 11 человек. Шесть из них были доставлены в больницы в населенных пунктах Кумлуджа и Финике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что микроавтобус с туристами столкнулся с легковой машиной на юге Турции на трассе Кумлуджа — Анталья. Инцидент произошел утром в субботу, 15 июня, в девять часов по московскому времени.