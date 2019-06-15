Двое россиян пострадали в результате в аварии с автобусом в Турции

, 13:42 Интервью 73

ДТП произошло утром в субботу, 15 июня, в Анталье.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Twitter @5N1KPress, Пятый канал

Двое россиян пострадали в результате аварии с автобусом в турецкой Анталье утром в субботу, 15 июня. Как отметили в Генконсульстве РФ в Анталье, им была оказана необходимая медицинская помощь, и через некоторое время они были выписаны из больницы. На данный момент жизни пострадавших ничего не угрожает.

«Общий характер травм легкий. Есть пострадавшие россияне. Их жизни ничего не угрожает», — сообщил представитель генконсульства.

Всего в результате ДТП, по предварительной информации, ранения получили 11 человек. Шесть из них были доставлены в больницы в населенных пунктах Кумлуджа и Финике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что микроавтобус с туристами столкнулся с легковой машиной на юге Турции на трассе Кумлуджа — Анталья. Инцидент произошел утром в субботу, 15 июня, в девять часов по московскому времени.

Читайте также

+15° Днём +16°
Ночью +10°
64.43
-0.20 72.70
-0.31
Гороскоп на 15 июня: Тельцы, время заниматься сексом!

Последние новости

14:24
Скончался режиссер фильма «Укрощение строптивой» Франко Дзеффирелли
14:16
Арсения Соколова, подозреваемого в убийстве матери, привезли в суд Всеволожска
13:55
Бари Алибасова планируют вывезти в Казахстан для реабилитации
13:42
Двое россиян пострадали в результате в аварии с автобусом в Турции
13:25
Видео: Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое
13:10
СК: Установлены все участники драки, в которой был убит житель Чемодановки
12:55
«Шляпа-дом»: Виктория Дайнеко ошеломила подписчиков гигантским головным убором
12:41
Среди пострадавших в аварии с автобусом в Турции могут быть россияне
12:25
Видео: Путин выступил против «боев без правил» в мировой торговле
12:12
Джон Сноу «извинился» за финал «Игры престолов» и предложил сжечь его сценарий
11:52
СК опубликовал видео повреждений Boeing после аварийной посадки в Краснодаре
11:35
Родились в рубашке: момент тарана автомобилем магазина в Пушкине попал на видео
11:18
Самосвал протаранил остановку под Петербургом, есть пострадавшие — фото
11:05
Видео: Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье
10:49
Сергей Лазарев уехал отдыхать в США с певцом Алексом Малиновским
10:34
Самолет при заходе на посадку задел хвостом ВПП в Краснодаре
10:26
По факту драки в Чемодановке возбуждено уголовное дело по статье об убийстве
10:17
Путин: Россия призывает все страны придерживаться СВПД по Ирану
9:57
Театры начнут возвращать стоимость билетов заболевшим зрителям
9:42
Кто она? Принца Гарри обвинили в изменах Меган Маркл

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Команда Пятого канала участвует в благотворительной регате «Свет. Дети»

16 июня в акватории Финского залива пройдет благотворительная регата «Свет. Дети». Все средства, собранные за время акции, будут направлены на лечение онкобольных детей.

5-tv.ru

Пресса о компании

Сергей Лазарев и Полина Гагарина выступят для выпускников на «Алых парусах»

Организаторы праздника выпускников школ «Алые паруса» объявили имена артистов, которые примут участие в концерте 23 июня. Об этом стало известно 9 июня.

5-tv.ru

Реклама