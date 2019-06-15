«А сегодня у нас будут шашлычки!»: Максим Галкин порадовал семью вкусным ужином

, 16:04 Видео 52

Телеведущий поделился с подписчиками своим кулинарным опытом.

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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Артист Максим Галкин опубликовал в Instagram сторис, где рассказал о том, как он радует семью кулинарными блюдами, пишет сайт Teleprogramm.pro

«А сегодня у нас будут шашлычки. Вкусняшка какая! Плюс запеченные баклажаны с помидорами. Зелень и еще где-то там рыба», —похвастался телеведущий.

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Надо сказать, что даже в сыром виде еда выглядит очень аппетитно. Галкин уже не в первый раз готовит для своей семьи и периодически делится своим кулинарным опытом.

Кроме того, в социальной сети он постоянно рассказывает о своих детях Гарри и Лизе, заставляя каждый раз умиляться подписчиков их «выходкам».

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С 2011 года после свадьбы Максим Галкин и Алла Пугачева живут в подмосковной деревне Грязь. Их поместье занимает около трех тысяч квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Галкина и Пугачевой завоевала первую медаль по плаванию.

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