Стас Бондаренко озадачил поклонников снимком в наручниках и халате

Популярный артист театра и кино Станислав Бондаренко озадачил своих подписчиков Instagram странным фото, на котором он сидит у зеркала в белоснежном халате, с наручниками на одной руке, а рядом лежит черная шапка-ушанка. Странный кадр актер сопроводил старым анекдотом про мертвого лося. А потом дописал:

«PS: У Сальвадора Дали стакан всегда наполовину СЛОН».

Поклонники звезды сериала «Дикий» в недоумении пытаются понять, что бы значил загадочный пост.

«Интересный пейзаж»

«Прикольный бред»

«Это фильм новый? Или что?»

«Пока часы 12 бьют», но он выйдет не скоро»

«Я думаю, это из спектакля „Тайга“. Веселенько видимо будет».

«Куда опять влип ваш герой, Стас? Вспомнила „Беглеца“, весь фильм с побитой моськой бегал. А здесь похоже еще и „Интим не предлагать“ (гостиница, наручники и ушанка)», — гадают комментаторы.

Instagram @st_bond

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники, считающие Стаса Бондаренко идеальным семьянином, регулярно критикуют его супругу Аурику Алехину.