«Хайповая» лихорадка: Как построен бизнес по «обнаружению» исчезнувших сокровищ

Вывезенную нацистами из Екатерининского дворца реликвию весь мир ищет уже без малого 75 лет. Раз в несколько лет исследователи заявляют, что наткнулись на ее следы. Но найти ее так никто и не может. Однако кладоискатели не унывают и с завидным упорством продолжают поиски. В мире много дорогущих артефактов, которые когда-то пропали бесследно. Но еще больше тех, кто с удовольствием найдет для вас хоть шлем Александра Македонского, хоть Святой Грааль. Естественно не бесплатно.

Бизнес по поиску сокровищ поставлен на широкую ногу. Миллионы долларов уходят тем, кто рассказывает красивые легенды, а потом безрезультатно роет землю или опускается на дно морское. Елена Норкунайте о том, что главное не найти клад, а упорно делать вид, что ты его ищешь.

«Три тысячи версий по всему свету — в поисках, в исследованиях, в надеждах — а мы точно вам показываем это место», - рассказывает Сергей Трифонов, исследователь подземного Кенигсберга.

Он уверен — стоит буквально на восьмом чуде света. Как минимум на пороге сенсации. Сейчас бы бульдозер или хотя бы лопату, но в руках только ксерокопия карты сокровищ.

«Подземный ход на глубине три метра, вход XV века. Янтарный кабинет Фридриха Вильгельма находится именно в этом месте», - уверен Сергей Трифонов, исследователь подземного Кенигсберга.

Чуть поодаль — знаменитые руины Королевского замка. В последний раз янтарные панели действительно сверкали — как взгляд кладоискателя. Сергей Трифонов уже составил коллекцию из ста уникальных кирпичей, которую сам оценивает в десять миллионов евро.

Почему обязательно стоит посетить Янтарную комнату в Петербурге

«Вот след медвежонка, след лебедя», — говорит Сергей Трифонов, исследователь подземного Кенигсберга.

За сорок лет на территории замка он нашел печать магистра Тевтонского ордена XIII века и золотой колокольчик начала нашей эры. Эти артефакты, правда, пока никто не видел. Копать в центре города, чтобы проверить очередную гипотезу, пока никто не разрешил. Тем более, поляки спутали все карты — назначили открытие своей «янтарной комнаты» на 27 июня. Не важно какой это по счету случай третий или четвертый. Главное — уже даже неисправимые романтики не верят в чудеса.

«Они зарабатывают на нашей национальной трагедии — на нашей Янтарной комнате. Они постоянно где-то ее находят — в течение пяти лет! То в подземельях, то в бункере, то в канализации — где угодно. Я, конечно, желаю им успеха, но там ее нет», — уверен Сергей Трифонов, исследователь подземного Кенигсберга.

Янтарную комнату они ищут в разных местах, но с одинаковым азартом.

У Трифонова есть все шансы найти то, чего нет. Например, пуговицу или усы Иммануила Канта? Стартовая цена седой пряди Бетховена на аукционе Сотбис почти 20 тысяч долларов. В стоимость, видимо, включена семейная легенда, которая якобы подтверждает оригинальность локона.

«Он протянул ему на клочке бумаги прядь волос, которую только что сам срезал с затылка, — солидную прядь. И сказал, по крайней мере, вы можете быть уверены, что она — подлинная», — говорит Саймон Макгвайр, глава департамента книг и манускриптов Sotheby's.

Полякам бы поучиться у британцев, как продавать истории о сокровищах. Уже сколько раз в тех же Мамерках виделся и «янтарный след» в конце туннеля и вагоны Третьего Рейха. У них только фонд так называется — «золотой поезд». На деньги меценатов польские поисковики создали то ли интерактивный музей, то ли клуб. Ну, и сами экспедиции за сокровищами нацистов. Не бесплатные. Один гравиметр — аппарат, видящий подземные пустоты — стоит как три грузовых вагона — 70 тысяч долларов. И за такие деньги — бродить по лесам, лишь намекая на сенсацию, — как-то даже не прилично. Счастливый случай, когда перед глазами золото, серебро, драгоценности — это очень большая редкость.

Кто мог подумать, что во время реставрации в особняке князей Нарышкиных, строители найдут 40 мешков фамильных сокровищ. Их замуровали в одном из перекрытий дома. Только руку протяни и вот он, клад одной из самых известных династий Российской империи.

Именно такие неожиданные находки, будоражат воображение кладоискателей, которые ради наживы или славы готовы на откровенный обман.

Фиджийская русалочка — якобы поймали возле острова Фиджи — выставлялась на Бродвее и имела оглушительный успех. На самом деле была изготовлена из скелета обезьяны и большого рыбьего хвоста. Чучело фальшивой русалки погибло во время пожара в Бостонском музее. Древняя персидская принцесса — дочь великого царя Ксеркса — оценена на черном рынке в шесть миллионов долларов. Мумию якобы нашли после землетрясения в Пакистане. На самом деле — молодой женщине сломали шею, для достоверности засыпали тело драгоценными артефактами. Но совершили неточности в процессе мумификации и грамматические ошибки.

Голгофа басков — артефакт религиозного значения. Мол, первое изображение сцены распятия. Керамический фрагмент, длинной в десять сантиметров еще и подтверждал, что язык басков зародился гораздо раньше, чем думали. Но мошенники совершили глупую ошибку — на кресте написали по-английски — RIP — покойся с миром. Вместо латинского INRI — Иисус Назарей Царь Иудейский.

«Подделок много, причем во всех музеях мира, их больше чем мы думаем. Причем люди, которые идут на обман — они сами чаще всего эксперты», — рассказывает Бертран де Котон президент аукционного дома (Франция).

В наши дни гремит имя самого известного фараона. Египет заявляет о краже мирового масштаба и требует вернуть голову Тутанхамона.

Проклятие Михайловского замка или какие еще легенды хранит резиденция Павла I

«В нашей базе более 500 тысяч украденных или потерянных объектов. Но, если объект был выкопан из земли, его не будет в нашей базе данных, у нас нет на него данных, и идентифицировать такой предмет гораздо сложнее как похищенный», — поясняет Джулиан Рэдклифф, основатель реестра потерянных произведений искусства.

Для английских аукционистов — это не национальная гордость — лот со стартом в три миллиона долларов. В ответе на наш запрос они подтвердили — торги состоятся — при любой погоде.

«Мы могли бы обсудить возможность съемок ближе к торгам 4 июля, когда голова будет предварительно выставлена на показ и это, возможно, будет наиболее подходящий момент».

Точно так же с молотка они продали за рекордные 400 миллионов долларов истинный шедевр Леонардо да Винчи. После аукциона никто не видел «Спасителя мира» два года. Картина якобы всплыла лишь на днях — на яхте саудовского принца у берегов Шарм-аль-Шейха. При весьма странных обстоятельствах.

«Специалисты Лувра говорят, что это работа не Леонардо, а его ученика — стоимость ее будет ну, дай Бог, полтора миллиона долларов», — рассказывает Полина Соколова, эксперт-консультант по работе с антиквариатом и предметами искусства.

Если считать вместе с налогом анонимный покупатель заплатил за картину в триста раз больше, чем она стоит. Это ли не «хайп» на имени великого художника? И кто после этого владелец? Жертва аферы или собственных иллюзий? И чем он отличается от заурядного кладоискателя, ищущего в лесу или в подвалах старинного замка — свое восьмое чудо света.