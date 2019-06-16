Звезда фильмов «День радио», «День выборов», «О чем говорят мужчины» и других, а также один из основателей театра «Квартет И» Леонид Барац на своей странице в Instagram разместил совместное фото дочерей — 25-летней Елизаветы и 16-летней Евы.

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«Лиза & Ева», — коротко написал Леонид Барац в описании поста.

Instagram @lesha_barats

Актер с 1991 года был женат на актрисе Анне Касаткиной, с которой познакомился во время учебы в ГИТИСе. В 1994 году у пары появилась на свет старшая дочь Елизавета, а в 2003-м родилась Ева. В 2015 году супруги развелись, прожив вместе 24 года.

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Несмотря на это, Леонид Барац и Анна Касаткина работают вместе, а их дети полноценно общаются как с матерью, так и с отцом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменились участники «Квартета И» с начала своей дружбы.