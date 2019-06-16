Медведчук: Рост цены на газ для украинцев превысил тысячу процентов

Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал об астрономическом росте коммунальных услуг для украинцев спустя пять лет президентства Петра Порошенко.

Политик уверен, что в первую очередь это «заслуга» созданной по поручению «шоколадного короля» Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг, которая вынуждала парламент поднимать тарифы.

«А каковы результаты этой деятельности? Цены на газ выросли с 2014-го по 2019-й на 1 090%. Коммунальные платежи выросли в среднем на 740%. Стоимость тепла выросла на 1 225%», — рассказал Медведчук в эфире украинского телеканала NewsOne.

Он добавил, что 30% населения Незалежной не в состоянии оплачивать счета за коммунальные услуги, а общая задолженность составляет 63 миллиарда гривен.

Ранее Виктор Медведчук рассказал об отношении президента РФ Владимира Путина к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.