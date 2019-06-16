Видео: Грузовик влетел на детскую площадку в Саратове, есть пострадавшие

Грузовая «Газель» потеряла управление и вылетела на детскую площадку в Саратове. По данным, опубликованным в Instagram-аккаунте «ЧП Саратов», водитель грузовика потерял управление, выехал на встречную, протаранил забор и заехал на детскую площадку во дворе жилого дома.

По предварительным данным, никто из детей не пострадал, однако три человека, ехавшие в «Газели», получили травмы. Сейчас решается вопрос об их госпитализации, на месте работают спасатели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что микроавтобус столкнулся с пассажирской «Газелью» под Оренбургом, есть жертвы. В результате аварии пострадали семь человек, один — погиб.