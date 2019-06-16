Какое блюдо Макс Фадеев готовит для родных, но сам не ест — фото

, 17:01 Фото 553

Талант знаменитого курганца не ограничивается продюсированием — он еще и кулинар.

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Фото, видео: Instagram @fadeevmaxim

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Продюсер Максим Фадеев показал на своей странице, что он готовит для родственников, но не ест сам, сообщает URA.RU. Он продемонстрировал большую тарелку картошки по-охотничьи, в рецепт которой входят помимо картофеля еще охотничьи колбаски, лук и приправы.

«Получилось очень вкусно, но жирновато! Я такое не ем, но близкие иногда просят, я для них и готовлю!» — рассказал Фадеев.

Подписчики остались в восторге от Фадеева, который оказался не только успешным продюсером, но и кулинаром.

Instagram @fadeevmaxim

«Как же вкусно выглядит! Я бы съела все»

«Максим, вы не только в музыке профи оказывается!»

«Как можно удержаться, если это очень вкусно?»

«Классное блюдо! Красиво и вкусно!»

«Макс, вы еще и готовите? Вы не перестаете удивлять» — удивляются фолловеры.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Фадеев взбесился в ответ на критику от рэпера Кравца.

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