Продюсер Максим Фадеев показал на своей странице, что он готовит для родственников, но не ест сам, сообщает URA.RU. Он продемонстрировал большую тарелку картошки по-охотничьи, в рецепт которой входят помимо картофеля еще охотничьи колбаски, лук и приправы.
«Получилось очень вкусно, но жирновато! Я такое не ем, но близкие иногда просят, я для них и готовлю!» — рассказал Фадеев.
Подписчики остались в восторге от Фадеева, который оказался не только успешным продюсером, но и кулинаром.
«Как же вкусно выглядит! Я бы съела все»
«Максим, вы не только в музыке профи оказывается!»
«Как можно удержаться, если это очень вкусно?»
«Классное блюдо! Красиво и вкусно!»
«Макс, вы еще и готовите? Вы не перестаете удивлять» — удивляются фолловеры.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Фадеев взбесился в ответ на критику от рэпера Кравца.