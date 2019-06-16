Продюсер Максим Фадеев показал на своей странице, что он готовит для родственников, но не ест сам, сообщает URA.RU. Он продемонстрировал большую тарелку картошки по-охотничьи, в рецепт которой входят помимо картофеля еще охотничьи колбаски, лук и приправы.

«Получилось очень вкусно, но жирновато! Я такое не ем, но близкие иногда просят, я для них и готовлю!» — рассказал Фадеев.

Подписчики остались в восторге от Фадеева, который оказался не только успешным продюсером, но и кулинаром.

Instagram @fadeevmaxim